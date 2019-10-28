Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da kötü gitmesine rağmen Süper Lig’de çıkış içinde olan Trabzonspor, lider Alanyaspor’un Gaziantep’te iki puan bıraktığı haftada koltuğu eline geçirmenin hesaplarını yapıyor. Ünal Karaman, sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak olan oyuncuların alternatiflerini de belirledi. Başakşehir karşısında Abdülkadir Parmak, Ekuban ve Obi Mikel’den yararlanamayacak olan bordo-mavililerde Karaman savunma göbeğinde Hüseyin-Hosseini ikilisini görevlendirecek. Abdülkadir Parmak’ın yerine Yusuf Sarı forma giyecek.



> Bu fırsat kaçmaz

Hafta içinde Krasnodar’a karşı forma giyemeyen Sturridge’in iyileşmesi Karaman’ın yüzünü güldürdü. Forvette Sörloth ve Sturridge’i birlikte kullanacak olan tecrübeli hoca, bu ikilinin yine kilidi açacağını düşünüyor. Karaman, oyuncularını “Liderlik koltuğu bizi bekliyor” diye motive ediyor. Önlerinde büyük bir fırsatın olduğunu ifade eden başarılı teknik adam “Taraftarımız İstanbul’da yalnız bırakmayacaktır. Alacağımız galibiyetle onlara güzel bir hediye verelim” diye konuştu.



Neşesi yerinde

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını dün sabah tamamladıktan sonra öğlen saatlerinde İstanbul’a hareket etti. Bordo-mavili oyuncuların oldukça neşeli oluşu dikkati çekti. Sakatlıkları bulunan Obi Mikel ile A. Parmak İstanbul’a götürülmedi.