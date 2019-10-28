Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç - Konya karşısında gol şovu yaparak kazanan Fenerbahçe’de taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyleyeme başlarken, teknik direktör Ersun Yanal’ın da keyfi yerine geldi. Denizli deplasmanında alınan üç puanın sonrasında Başkan Ali Koç’tan gelen “Vites artırmalıyız” uyarısına takımın anında cevap vermesinden memnun olan tecrübeli çalıştırıcı maç sonrası oyuncularını kutlarken “İşte bizden beklenen bu. Şampiyonluk isteyen takımlar böyle oynar, bu şekilde kazanır” ifadelerini kullandı. Sezon başından beri ligin en çok pozisyon üreten takımı olduklarının altını çizen Yanal “Son vuruşlarda yaşadığımız sıkıntıyı da aşınca ortaya bambaşka bir görüntü çıktı. Bu oyun şampiyonluğun habercisi. Özlenen Fenerbahçe yavaş yavaş şekilleniyor” sözleriyle oyuncularına moral aşıladı.



> Öyle bir söz verdiler ki

Sezon başından beri yaşadıkları sıkıntıların altını çizen Ersun Yanal “Üst üste gelen sakatlıklara rağmen hepiniz fedakârca mücadele ettiniz. Sorumluluk aldınız. Emre’nin herkese örnek olan çabasını zaten söylemeye bile gerek yok. Taşlar yerine oturdukça çok daha iyi olacağız” diyerek beklentisini dile getirdi. Sarı-lacivertli camianın müthiş bir kenetlenme içinde olduğuna dikkat çeken Ersun Hoca “İhtiyacımız olan her şeye sahibiz ve problemlerle başa çıkabileceğimizi gösterdik. Mazeret üretmeden, bahanelerin arkasına saklanmadan daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Kıskanılan ama saygı duyulan bir takım olarak hedefe yürüyeceğiz. Ben size sonuna kadar inanıyorum” derken, sarı-lacivertli futbolcular da hep bir ağızdan şampiyonluk parolasıyla soyunma odasını inletti.



MURİÇ ÇOK MUTLU

Çok yakında lider olacağız

∂ Fenerbahçe’nin gol şovu yaptığı maçta beşinci golün altına imzasını atan Vedat Muriç hem gollerinin hem de galibiyetlerin devamının geleceğini söyledi. Gol atmasından çok takımın kazanmasının önemli olduğunu vurgulayan Kosovalı “Millî araya lider olarak girmek istiyoruz” dedi.