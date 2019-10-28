Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Şahika Ercümen'den dünya rekoru!
28.10.2019 - 10:48 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Kaynak: AA
Etiketler : Şahika Ercümen,dünya rekoru,
659034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/659034.aspx
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2
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-3
9
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2
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9
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5
-2
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Kayserispor
9
0
4
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25.10.2019 20:30
Rizespor 2 - 0 Ankaragücü
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28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
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Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
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6
16
4
Balıkesirspor
9
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1
3
5
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Akhisar Bld.Spor
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Altay
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4
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Bursaspor
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6
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3
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