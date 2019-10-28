Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerine geldi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını üzen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 3 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 6. haftasında Trabzonspor'a 4-1 yenildikten sonra, Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 2-0'la geçen Beşiktaş, sonraki hafta MKE Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Beşiktaş son olarak da şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı derbide 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

İlk 5 haftada sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla 7 puan kazandı.

Kalesini gole kapattı

Siyah-beyazlı ekibin son 3 haftadaki yükselişinde, savunmadaki iyi performansı etkili oldu.

İlk 5 haftada 12 gol yiyen Beşiktaş, geride kalan 3 haftada ise kalesini gole kapattı.

Evinde derbi kaybetmiyor

Beşiktaş, Galatasaray karşısında kazanarak Vodafone Park'ta derbi kaybetmeme serisini 7 maça yükseltti.

Yeni evindeki ilk derbi maçı Galatasaray'la oynayan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, sarı-kırmızılı takımla iç sahada oynadığı dört maçın üçünü ise galibiyetle noktaladı.

Siyah-beyazlılar, sahasında Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbi maçta ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.