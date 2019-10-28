Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Ligi'nde Lille'in Bordeaux'u yendiği 3-0 maça milli futbolcu Yusuf Yazıcı damga vurdu. Lille'de ilk golünü atan ve iki de asist yapan Yusuf Yazıcı'nın bu performansı ödüllendirildi.

Fransa basınından L'Equipe, Yusuf Yazıcı'ya 'Haftanın 11'i'nde yer verdi. Ayrıca milli futbolcuya 10 üzerinden 8 puan verildi.

İşte L'Equipe'te Haftanın 11'i

Gautier Larsonneur (Brest), Mohamed Simakan (Strasbourg), Jean-Charles Castelletto (Brest), Presnel Kimpembe (Paris Saint Germain), Ludovic Baal (Brest), Angel Di Maria (Paris Saint Germain), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Yusuf Yazıcı (Lille), Mauro Icardi (Paris Saint Germain), Wissam Ben Yedder (Monaco)