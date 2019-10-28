Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir’in sahasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada İstiklal Marşı öğrenciler tarafından icra edildi. Saha kenarına kurulan platformda Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi ve Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi’nden oluşan grup, marşı hem çaldı hem söyledi.
Başakşehir-Trabzonspor maçında İstiklal Marşı öğrencilerden
28.10.2019 - 21:29 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir-Trabzonspor maçında İstiklal Marşı’nı Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi ve Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi’nden oluşan öğrenci grubu çaldı.
Etiketler : Başakşehir-Trabzonspor,
659124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/659124.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Malatyaspor
9
5
1
3
12
16
4
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
5
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
6
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
7
Galatasaray
9
3
4
2
0
13
8
Beşiktaş
9
3
3
3
-1
12
9
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
10
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
11
Kasımpaşa
9
3
2
4
-1
11
12
Denizlispor
9
3
2
4
-1
11
13
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
14
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
15
Göztepe
9
2
3
4
-3
9
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor 2 - 0 Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor 4 - 0 Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği 0 - 2 Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe 1 - 4 Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
9
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
10
Adana Demirspor
9
2
5
2
3
11
11
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
12
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
13
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
14
Giresunspor
9
2
2
5
-7
8
15
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
16
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
17
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
18
Eskişehirspor
9
1
1
7
-9
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor 4 - 0 Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor 3 - 0 Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay 0 - 2 Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor 3 - 1 Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor 3 - 1 Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor 1 - 1 Karagümrük
28.10.2019 19:00
Osmanlispor - Akhisarspor