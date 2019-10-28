Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir’in sahasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada İstiklal Marşı öğrenciler tarafından icra edildi. Saha kenarına kurulan platformda Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi ve Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi’nden oluşan grup, marşı hem çaldı hem söyledi.