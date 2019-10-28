Süper Lig'de kritik maçların olduğu haftada sona gelinirken, haftanın en dikkat çekici maçı Galatasaray ve Beşiktaş arasında oldu. Derbide siyah-beyazlılar 1-0 zafer elde ederken, alt sıralardan kurtularak Galatasaray'ın bir gerisinde 12 puanla onuncu haftayı beklemeye başladı.
Lider Alanyaspor, Gaziantep'te 1-1 beraberlik almasına karşın liderlik koltuğunu muhafaza etti. Fenerbahçe ise 5-1'lik müthiş Konyaspor galibiyetiyle 17 puana yükseldi ve liderin en yakın takipçisi oldu.
Haftanın sonuçları
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1
Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Göztepe-Kasımpaşa: 1-4
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
Süper Lig'de 10. haftanın programı şu şekilde:
Galatasaray - Çaykur Rizespor
Konyaspor - Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor- Başakşehir
Trabzonspor - Göztepe
Antalyaspor - Beşiktaş
Yukatel Denizlispor - Sivasspor
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
Kayserispor - Fenerbahçe
Ankaragücü - Gazisehir Gaziantep