Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de kritik maçların olduğu haftada sona gelinirken, haftanın en dikkat çekici maçı Galatasaray ve Beşiktaş arasında oldu. Derbide siyah-beyazlılar 1-0 zafer elde ederken, alt sıralardan kurtularak Galatasaray'ın bir gerisinde 12 puanla onuncu haftayı beklemeye başladı.

Lider Alanyaspor, Gaziantep'te 1-1 beraberlik almasına karşın liderlik koltuğunu muhafaza etti. Fenerbahçe ise 5-1'lik müthiş Konyaspor galibiyetiyle 17 puana yükseldi ve liderin en yakın takipçisi oldu.

Haftanın sonuçları

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1

Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0

Göztepe-Kasımpaşa: 1-4

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2

Beşiktaş-Galatasaray: 1-0

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2

Süper Lig'de 10. haftanın programı şu şekilde:

Galatasaray - Çaykur Rizespor

Konyaspor - Gençlerbirliği

Aytemiz Alanyaspor- Başakşehir

Trabzonspor - Göztepe

Antalyaspor - Beşiktaş

Yukatel Denizlispor - Sivasspor

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

Kayserispor - Fenerbahçe

Ankaragücü - Gazisehir Gaziantep