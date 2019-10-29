Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da problem de çok, soru işareti de... Beşiktaş yenilgisi sonrası Fatih Terim’in açıklamalarıyla beraber kafalar iyice karıştı. Camiadaki algı “Tarihin en iyi ve kaliteli kadrosu kuruldu” şeklinde olsa da sahadaki Aslan’ın tanınmaz hâlde olduğu bir gerçek. Her şeyin farkında olduklarını ifade eden Terim’in “Değişim yapacağız. Son şansını kullanamayanlar gidecek. Belki 17-18 yaşındaki oyuncularla mücadele edeceğiz” sözleri sancılı operasyonun sinyalini verdi. Ancak yine Fatih Hoca’nın “Yeni takım kuracağız” ifadesinin altı doldurulamadı. Çünkü bu sezon tam 13 takviye (dördü kiralık) yapıldı. Yeni anlaşma yapılan isimler nasıl gönderilecek? Mali tablo ve UEFA satmadan almaya izin vermiyor.

Problem yumağı!

Şampiyon olan takımdan kalan ve mukavelesi devam eden Feghouli ve Belhanda’nın da ayrılığı zor gibi. Çünkü burada aldıkları rakamı başka bir kulübün vermesi zor. Problem olduğu düşünülen ve şu anda doktorun da ifadesiyle kendi istediği için oynamayan Radamel Falcao bu operasyonun neresinde olacak? Mukavelesi devam eden ve iyi de ücret alan isimler ocak ayında “Bir yere gitmiyoruz” derse onlarla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunulacak? Yeni oyuncu da alınamayacağı için bir anlamda Terim’in memnun olmadığı oyuncular elde patlayacak. Özetle son iki sezonun şampiyonu Aslan, şu anda bırakın duraklama dönemini direkt gerileme ve çöküşe geçmiş algısı oluşturuyor. Sahadaki oyun da camia içindeki çatlaklar da bunu gösteriyor.

Selametle gidin!

Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası bazı oyunculara ısrarla sabır gösterdiğini ancak son şansı da kullanamadığını ifade etti? Peki kimdi bu oyuncular? Tecrübeli teknik adam direkt isim vermiyor ama görünen köy de kılavuz istemiyor. Hemen hemen her mücadelede “maçın adamı” olan Muslera bu sözlerin dışında. Kiralık isimleri de bir kenara koyduğumuzda geriye Feghouli, Belhanda, Mariano, Nagatomo, Luyindama, Marcao ve yeni transfer Babel kalıyor. Terim, Babel’i beğendiğini Belhanda’nın da fedakârlık yaptığını söylüyor. Geriye Feghouli, Mariano, Nagatomo ve iki stoper kalıyor. Odak nokta olarak ise Feghouli ile Mariano öne çıkıyor.

FALCAO AÇIKLAMASI...

Derbiden boynu bükük ayrılan Galatasaray, Rize maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı süren Radamel Falcao ise takımdan ayrı çalıştı. Kolombiyalı oyuncu konusunda resmî siteden “Falcao’nun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecek” denildi.

FALCAO’NUN EŞİ CEVAP VERDİ

Falcao’nun durumu sarı-kırmızılı taraftarları kızdırıyor. Kolombiyalı golcünün eşi Lorelei Taron, instagramdan kendisine 'Evinize, Monaco'ya dönün" yazan bir kullanıcıya "Hayal kırıklığınız için özür dilerim fakat bizim yeni evimiz G.Saray ve biz burada kalarak bu takım için savaşacağız" cevabını verdi.