Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Sezonun en skorer takımlarından olan Fenerbahçe, özellikle hücum istatistiklerinde ligi domine ederken, sarı-lacivertli oyuncular savunma ve orta sahadan gol katkısında ilk sırada yer alıyor. Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan Vedat Muriç Fenerbahçe’nin 18 golünde beşini kaydederken Kosovalı yıldıza, savunmacılar dört, orta saha ise beş golle destek verdi. Stoper Zanka ile sol bek oynayan Nabil Dirar attıkları ikişer golle dikkat çekerken, orta saha adına skor üretenler ise Tolga (2), Emre, Ozan ve Gustavo oldu. Rodrigues (2), Moses ve Ferdi’nin attıkları gollerle bu sezon Fenerbahçe’de gol sevinci yaşayan oyuncu sayısı 10’a ulaştı. Geçen sezon sarı-lacivertliler 34 haftada savunmadan ancak beş gollük destek bulabilmişti. İlk dokuz haftadaki gol sayısı da altıda kalmıştı. Şimdi ise maç başına 2,0’lık ortalama yakalanmış durumda.

Daha da gelişeceğiz

Skora katkı sağlayan isim sayısındaki artışın önemine vurgu yapan teknik direktör Ersun Yanal “En iyi hücum istatistiklerine sahip takım olarak bu yelpazenin genişliği normal. İsimlerin fazlalığı kazanma arzumuzun ve hücum zenginliğimizin göstergesi. Son pas ve son vuruş kalitesini artırdıkça bu rakamları daha da yukarı çekeceğiz” ifadesinde bulundu. Şampiyonluk inancını vurgulayan Yanal “İnanmış ve kenetlenmiş bir takımımız var. Elimizdekilerle yetinmek yerine kendimizle yarış hâlindeyiz. Zafere de böyle omuz omuza yürüyeceğiz” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Öte yandan golcü bolluğu yaşanırken henüz ağları havalandıramayan Max Kruse’nin de hırslandığı ve ilk maçta gol sevinci yaşamak için ekstra bir motivasyonla çalıştığı öğrenildi.