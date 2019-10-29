Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta derbide elde edilen zaferin coşkusu yaşanıyor. Sezon başından bu yana hem takımdaki hem de yönetimdeki sıkıntılar yüzünden kâbus yaşayan siyah-beyazlılara Galatasaray karşısında elde edilen üç puan ilaç gibi geldi. Takım uzun süredir üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtırken geleceğe de daha umutlu bakmaya başladı. Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında yeniden iddialı olmasını sağlayan derbi zaferiyle birlikte Abdullah Avcı da derin bir ‘oh’ çekti. Hafta içindeki Braga yenilgisinden sonra tribünler “Avcı istifa”, “Güle güle Avcı” şeklinde bağırmış ve tecrübeli çalıştırıcının üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı. Galatasaray maçından kazanılan üç puan ve ortaya konan futbol, Abdullah Avcı’nın kendisine büyük bir kredi açmasını da sağlamış oldu.

Başkan’dan telefon

Maçın ardından Ümraniye’deki tesislerde Abdullah Avcı’yı tebrik eden siyah-beyazlı yöneticiler “Takımı çok iyi yerlere getireceğinizden şüphemiz yok. Arkandayız Hoca’m” diyerek tecrübeli çalıştırıcıya destek verdi. Maç sonunda soyunma odasına inmeyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de Abdullah Avcı’yı telefonla arayıp tebrik ettiği öğrenildi. Öte yandan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetimin yaptığı para dopingi de derbi zaferinde çok etkili oldu. Sezon başından bu yana alacakları ödenmeyen futbolcuların hesaplarına geçtiğimiz cuma günü toplamda 8 milyon avro yatırıldı. Bununla da yetinmeyen yönetim, Galatasaray karşısında galibiyet elde edilmesi hâlinde futbolculara yirmişer bin dolar prim vermeyi vadetti ve zaferde önemli rol oynadı.