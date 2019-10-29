Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de dokuzuncu haftanın kapanış maçında Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Lider Alanyaspor’a yaklaşabilmek için sahaya üç puan parolasıyla çıkan iki takımın mücadelesi oldukça tempolu bir oyuna sahne olurken ilk gol fırsatını ev sahibi Başakşehir yakaladı. 20’de Fransız golcü Crivelli ile paslaşan İrfan kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ama bu yıl formda bir sezon geçiren genç kaleci bu pozisyonda gole izin vermedi. 26’da Visca’nın pasıyla topla buluşan Crivelli’nin şutu üst direğe takılınca Başakşehir üst üste yakaladığı öne geçme fırsatlarını cömertce harcadı. 37’de Sosa ve Sörloth’un dahil olduğu karambolde Skrtel topu uzaklaştırınca ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0.

Crivelli direğe takıldı

60’ta Sörloth’un ceza sahasında yaptığı kafa vuruşu Skrtel’in eline çarpınca maçın hakemi Ali Palabıyık beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Sturridge geçti: 1-0. 65’te savunmanın arkasına atılan derin topa hareketlenen Crivelli ceza sahasında Uğurcan’ın müdahalesiyle yerde kalınca bu defa penaltı vuruşu kazanan takım Başakşehir oldu. Atışını kullanan Visca skoru dengeledi: 1-1. 71’de Crivelli bir kez daha üst direğe takıldı. 79’da Robinho’nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Uğurcan’dan sekerken, pozisyonu iyi takip eden Skrtel penaltıdaki hatasını telafi etti: 2-1. Uzatmadaki Yusuf Sarı’nın kornerinde sezonun flaş ismi Sörloth kafasını çalıştırdı: 2-2.

Hayırdır Comolli!

Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasını F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de izledi. Fransız direktörün ev sahibi takımın millî futbolcusu İrfan Can’ı izlediği öğrenildi. F.Bahçe’nin bu oyuncu için devre arasında transfer girişiminde bulunması bekleniyor.

Özel bir andı

Takımına altın değerinde 1 puan kazandıran Sörloth, “Gerçekten benim için özel andı. Novak kalecinin çıkışını engelledi. Ben de ceza sahasının içindeydim, güzel gol oldu. Sturridge ile öne oynamak istiyorduk ama orta saha zaman zaman sıkışınca defansa da geldik” dedi.

Kaçak yapmıyorlar!

Trabzonspor’un hocası Ünal Karaman maçı değerlendirirken, “İlk 20 dakikadaki oyun bizim kalitemizi karşılayan bir oyun değil. Golden sonra hemen devamındaki pozisyonlar bize acı olarak dönüyor. Bunlar futbolun doğasında. Başakşehir de çok iyi oynadı, tebrik ediyorum” derken, “Oyuncularım formanın değerini biliyor, hiçbiri kaçak yapmıyor. Sonuna kadar mücadele veriyorlar. Böyle böyle bu oyuncuları kazanacağız. Herkes belli bir kadro derinliğine sahip, bizim yaşadığımızı kimse yaşamadı. Genç oyuncularımız var, 20-21-22 yaşlarındalar. Memnunum. Geriye bakıp üzüldüğüm maçlar var mı, tabii ki var’’ ifadelerini kullandı.