Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanan Başakşehir - Wolfsberger maçındaki golünden sonra asker selamı ile sevinç yaşayan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye dün soruşturma açtı.

Konuyla ilgili CNN Türk televizyonuna telefonla bağlanan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'ya gönderme yaptı.

Gümüşdağ, "Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Hiç kusura bakmasınlar. Maç öncesinde UEFA'dan geldi bu, maç sırasında kafamda hep bu vardı. Böyle bir çifte standart olmaz. Madem İrfan Can'a müfettiş atıyorlar, Visca, Azubuike ve Robinho'ya da baksınlar. Biz bunu onlara sorduğumuzda 'biz bu ülkede yaşıyoruz, terör örgütü insanları öldürüyor' dediler. Dört oyuncuyu da sevk edin. Böyle bir çifte standart olur mu? Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Griezmann, Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor? Avusturya'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız." ifadelerini kullandı.