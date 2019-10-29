Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'da dördüncü tur maçında 1074 Çankırıspor'la karşı karşıya geldi. Ziraat Türk Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda 1074 Çankırıspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Barış Alıcı, maça attığı 2 golle damga vurdu. Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralık olarak transfer olan genç futbolcu 24. dakika ve 58. dakikalarda attığı şık gollerle göz doldurdu.



Çaykur Rizespor oyuncusu Barış Alıcı, attığı gol sonrası asker selamı verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR



24. dakikadaki Çaykur Rizespor'un atağında Oğuz Kağan Güçtekin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alıcı, kaleci Cihan Bal'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

41. dakikada konuk takım farkı ikiye çıkardı. Ani gelişen atakta Barış Alıcı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla Scepovic, kaleci Cihan Bal'ın solundan meşin yuvarlağı gole çevirdi: 0-2.

İlk yarı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

58. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, Sasse'nin pasında ceza sahası içinde Barış Alıcı, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

76. dakikada ev sahibi farkı ikiye indirdi. 1074 Çankırıspor'un kazandığı serbest atışı Osman Nuri Çulfa kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortaya Ahmet Can Tekin'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'in kolları arasından filelere gitti: 1-3.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.