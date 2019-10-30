Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'da 4 numaralı seribaşı Rus Medvedev, dünya 65 numarası Fransız Chardy ile karşılaştı. Medvedev, 2 saat 6 dakika süren mücadelede, rakibine 6-4, 2-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.