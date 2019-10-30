Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Federasyon Kupası 2. Turu'nda Arminia Bielefeld ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. SchücoArena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Schalke, 3-2 kazandı.

Schalke, 16. dakikada Schopf, 25 ve 31. dakikalarda Raman ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Arminia Bielefeld, 72. dakikada Klos, 77. dakikada Soukou ile farkı 1'e indirse de eşitliği sağlayamadı. Milli stoperimiz Ozan Kabak, Schalke formasıyla bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Schalke 04, bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdırdı.