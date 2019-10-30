Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçları en çok keyif veren takım kuşkusuz Trabzonspor... Sezon başından bu yana eksiklere rağmen “pozitif oyundan” şaşmayan kimi zaman galip gelen kimi zaman da öne geçtiği maçlarda beraberliği zor kurtaran ekip bordo-mavililer. İşte Başakşehir deplasmanında da öne geçip bir puanı uzatmada buldu. İki takımın da oyunu futbolseverlere büyük keyif verdi. Uzatmada gelen bir puan çok değerli bulunurken ligde sezon başından bu yana dikkat çeken bir defo net bir şekilde görüldü. O da öne geçilen maçlarda skorun tutulamaması ve ciddi kayıpların verilmesi.

Savaşçı kimliğe alkış

Sezonun ilk maçında Kasımpaşa deplasmanında öne geçen Ünal Karaman’ın takımı sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Sonrasında 4. haftada da bu defa iç sahada Gençlerbirliği karşısında 2-1’lik skor bulunmuşken son anlarda gol geldi ve çok önemli iki puan gitti. Başakşehir maçı ise farklı bir duruma dönüştü. Yine öne geçen ve galibiyete yakın olması gereken Trabzonspor’du ancak uzatmalarda gelen beraberlik golüne sevinilir oldu. Yönetim, teknik ekip ve camia adına sevindirici olan takımın sonuna kadar pes etmemesi ve savaşçı kimliğiydi.

Gol atarsa yenilgisi yok

Trabzonspor’un kiralık golcüsü Alexander Sörloth puan ve puanlar kazandırmaya devam ediyor. Son Medipol Başakşehir maçında beraberliği sağlayan Norveçli golcü son dört haftayı ise boş geçmedi. Süper Lig’de 6, Avrupa’da ise iki defa fileleri sarsan Sörloth, Beşiktaş, Ç. Rizespor, Gaziantep ve Başakşehir’e karşı gol attı. Formda forvetin gol attığı altı maçta ise üç galibiyet, üç beraberlik alındı.

Tek büyüğüz göndermesi

Başakşehir ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililerde başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medyadan “Yolumuz uzun ve zorlu. Kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz onlar da kendilerini biliyor. Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın” ifadelerine yer verdi.