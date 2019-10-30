Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin geçen sezon başında NEC Nijmegen’den 1,4 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, yedek kalmasına isyan etti. Geçen sezon sadece bir kupa maçında 14 dakika forma şansı bulan 20 yaşındaki Ferdi, takımın yaşadığı sıkıntılı süreç sebebiyle sesini çok fazla yükseltmemişti. Ancak bu sezona iyi bir giriş yapan Ferdi yeniden kulübeye çakılınca sessizliğini bozdu. İlk haftadaki Gaziantep galibiyetinde ağları havalandıran, ikinci haftadaki Başakşehir maçında da galibiyeti getiren golün asistini yapan genç yıldız sonraki iki haftada da şans buldu ama ardından formayı unuttu. Durumdan rahatsızlığını gizlemeyen Ferdi “Teknik direktörün tercihi. Bazen bazı kararları anlamıyorsunuz. Niçin diğer oyuncuları seçtiğini bilemiyorsunuz. Hayal kırıklığı yaşayan herkes bazen sinirlenir” dedi.

Kupada da yok

Tarsus İdman Yurdu ile oynanacak kupa mücadelesinde U19’da gördüğü kırmızı kart sebebiyle forma giyemeyecek olan Ferdi Kadıoğlu, mutsuzluğuna rağmen umutsuzluğa kapılmadığını da dile getirdi. “Büyük bir takımdayız ve ilk on bir kimse için garanti değil” diyen genç kabiliyet “Bu konuları Deniz Türüç ve Rodrigues gibi isimlerle konuşuyorum. Çünkü onlar daha tecrübeli ve Türk hocalar konusunda bilgileri var” ifadesinde bulundu. Fenerbahçe tercihinden pişmanlık duymadığını belirten Ferdi Kadıoğlu “Burada olgunlaştım” derken “En azından ilk yarı bitene kadar forma için savaşacağım. Ancak bir değişiklik olmazsa farklı bir çözüm bulmamız gerekecek” açıklamasında bulundu. Fenerbahçe’deki durumuna rağmen Hollanda U21’deki yerini koruyan Ferdi sezon başında kiralık olarak gitmek istemiş ama bu talep karşılık bulmamıştı.

OYNAMADAN GELİŞEMEZ

Hollanda futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’de zorlansa da U19’un vazgeçilmezlerinden. Hollanda’daki hocaları büyük emek verdikleri Ferdi’nin oynatılmayacaksa kiralanması yönündeki ricalarını sarı-lacivertlilere defalarda bildirdi.

FIRSATI KAÇIRDI

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bugün TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu, U-19'da gördüğü kırmızı kart sebebiyle forma giyemeyecek.

Şovmen değilim

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse, İstiklal Marşı’nın okumasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi. “Türkiye’nin en büyük kulübünde oynuyorum ve artık bu ülkenin bir parçasıyım” diyen Kruse, “İstiklal Marşı’nı Türkiye’nin maçını izlerken duydum. Odamda üç dört hafta içinde öğrendim. Bunu sadece buradaki insanlara duyduğum saygıyı göstermek için yaptım” ifadesinde bulundu. Kruse, bu çabasıyla fair-play ödülüne aday gösterilmekten gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

SOL BEKE SÜRPRİZ BABA HAMLESİ

Fenerbahçe’nin Kolarov’la başlayıp Melnjak’la devam eden sol bek arayışlarında son olarak Dinamo Kiev’den 20 yaşındaki Mykolenko’nun adı gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilerin, Mallorca’da forma giyen bonservisi ise Chelsea’de bulunan Abdurrahman Baba için de temaslarda bulunduğu öğrenildi.

KUPA MACERASI

Türkiye Kupası’nda Tarsus İdman Yurdu’na konuk olacak Fenerbahçe’de tedavileri devam eden Dirar, Kruse ve Harun’un yanı sıra, Emre, Gustavo, Moses ve Hasan Ali de kadroya alınmadı. Ersun Yanal, Kayseri maçı öncesi yıldızlarını dinlendirmek isterken, kırmızı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu da İstanbul’da kaldı.

SERDAR AZİZ: DAHA İYİ OLACAĞIM

Sakatlığının ardından Denizli maçıyla ilk on birdeki yerine dönen Serdar Aziz “Uzun bir ayrılık olmuştu. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama çok daha iyi olabileceğimi de biliyorum. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız. Ben de bu başarıya katkı sağlayacağım” diye konuştu..