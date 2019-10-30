Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Üç senelik aradan sonra Ahmet Nur Çebi başkanlığında yeniden yönetime giren Erdal Torunoğulları, göreve geldikten sonraki bir haftalık süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Oldukça zor bir dönemden geçtiklerini belirten Torunoğulları “Bu zorluğu bilerek adımımızı attık. Taraftarımızın desteğiyle de üstesinden geleceğimize inanarak geldik. Bizim en büyük teminatımız taraftarımız. Onlar yanımızda olduğu sürece zorlukları aşacağımıza inanıyoruz’’ diyerek yönetim-taraftar ve takım bütünleşmesinin önemini vurguladı. Galatasaray maçındaki gibi taraftar desteği olduğunda bambaşka bir hava yakaladıklarını anlatan Torunoğulları “Göreve geldiğimden beri bana transfer soruyorlar. Ben de diyorum ki; ‘Bizim en büyük transferimiz taraftarımız.’ Onların desteğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yok. Bu bizim en önemli gücümüz” dedi.

Protesto olmasın

Braga maçında büyük şanssızlıklar yaşadıklarını belirten tecrübeli yönetici “O maçı da kazanabilirdik. Sakat futbolcularımızın çok olmasının yanında direkten dönen toplar var ve penaltı da kaçırdık. Maçta protestolar da oldu. Ama iki gün sonrasında taraftarımızın bu defa müthiş desteği ve takımla bütünleşmesiyle Galatasaray’ı yendik. İşte burada taraftar desteğinin etkisi açıkça görülüyor. Futbolcuları protesto etmekten ziyade şu zamanda destek olmak çok önemli. Kendi sahamızda taraftar baskısını rakiplere hissettirdiğimiz zaman puan kaybetmeyeceğiz. Bunu Galatasaray maçında yaptık, diğer maçlarda da aynı şekilde destek istiyoruz. Önümüzde uzun bir lig süreci var ve taraftarımız her zaman yanımızda olmalı” diyerek Vodafone Park’a gelecek olan siyah-beyazlı futbolseverlere çağrıda bulundu.

Atiba gibisi yok

Beşiktaş’ta yedinci sezonunu yaşayan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulübün tarihine geçti. Galatasaray karşısında siyah-beyazlı formayı 228. defa sırtına geçiren 36 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Beşiktaş’ın en fazla maça çıkan yabancı oyuncusu oldu. Atiba’dan sonra en çok siyah-beyazlı formayı giyen isimler Quresma (227), Bobo (206) ve Sivok (203). Tecrübeli oyuncu sezon öncesinde Beşiktaş’la olan sözleşmesini bir yıllığına uzatmıştı.

Şampiyonluk hayalim var

Son iki lig maçında oyuna sonradan alınan Âdem Ljajic, Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Ülkesindeki bir televizyon programına konuşan Ljajic, “Kariyerimde yurt dışında hiç şampiyonluk yaşamadım. Beşiktaş’a transfer olmamdaki en büyük etken buydu. Geçen sezon olamadık ama bu sezon şampiyonluk görmeyi çok istiyorum” dedi. Performansına da değinen Ljajic, “Geçen sezon da durgun başlamıştım ama sonradan açıldım. Kısa sürede herkesin bildiği Ljajic’i izlettireceğim” sözlerini kullandı. Boşnak asıllı futbolcu, forma giydiği son altı maçta gol ve asist katkısında bulunamadı.