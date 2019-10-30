Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor'da Samet Aybaba'nın istifasının ardından Bülent Uygun ismi gündeme alındı. Sarı kırmızılı yönetim, kulüpte bir dönem görev yapan Bülent Uygun ile anlaşmak üzere harekete geçti. Tecrübeli teknik adam Kayseri'ye davet edildi.

Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Kayserispor, Bülent Uygun'u Kayseri'ye davet etti. Bülent Uygun ile masaya oturmayı planlayan Kayserispor, ilk teknik direktör adayını belirlemiş oldu. Kayserispor yönetimi eğer Bülent Uygun ile anlaşma sağlayamazsa, listedeki diğer isimlerle temas kuracak.

2 YIL SONRA TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ

5 Mart 2019 tarihinde Katar'ın Al Rayyan Kulübü'nden ayrılan ve o tarihten beri boşta olan Bülent Uygun, Türkiye'de en son 2017 yılında Osmanlıspor'u çalıştırdı. 2 yıldır Katar'da görev yapan Bülent Uygun, toplamda 29 resmi maçta takımlarının başında bulundu.