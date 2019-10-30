İstikbal Mobilya Kayserispor'da Samet Aybaba'nın görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışları son buldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un yeni Teknik Direktörünün Bület Uygun olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükkılıç, anlaşmayı "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" notu ve Kayserispor yönetimi ile Teknik Direktör Bület Uygun'un birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak duyurdu.
Bülent Uygun Süper Lig'de
30.10.2019 - 11:30 | Son Güncelleme: 30.10.2019 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent uygun getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,bülent uygun,
659400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/659400.aspx
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Antalyaspor
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3
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4
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Göztepe
9
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3
4
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9
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9
2
3
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9
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Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
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Kayserispor
9
0
4
5
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4
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
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Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
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Adana Demirspor
9
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11
İstanbulspor
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11
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
9
4
1
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Boluspor
9
2
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Giresunspor
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2
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