Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında 3 Kasım 2019 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor -Fenerbahçe maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. Hakemi Turgut Doman.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken AVAR Hakemi ise Esat Sancaktar yapacak.