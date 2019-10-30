Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Sarı lacivertlilere turu getiren goller Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan gelirken ev sahibi ekibin tek golünü Çağrı Yasak attı.

Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe

16' Sadık Çiftpınar

29' Deniz Türüç

53' Çağrı Yasak

70' Tolgay Arslan

Maçtan Dakikalar

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Artun'un vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

15. dakikada Ferhat'ın pasında topla buluşan Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.

16. dakikada Deniz'in sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadık'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada Murat'ın sol kanattan ceza sahasına taşıdığı top Tarsus İdmanyurdu savunmasına çarparak Deniz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.

41. dakikada Mevlüt'ün ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tolga'nın vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

İkinci yarı

50. dakikada Artun'un pasıyla ceza sahasına sokulan Ferhat'ın yakın mesafeden sert şutunda top kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

53. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topla buluşan Ali Yavuz, soldan ceza sahasına girdi ve geriden geln Çağrı'ya pasını aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

70. dakikada Deniz'in kullandığı köşe atışında Tarsus defansının uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay'ın sert şutunda, meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-3