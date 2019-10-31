Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Sezonu iki kupayla tamamlamak isteyen ve Süper Lig kadar Türkiye Kupası’na da önem veren Fenerbahçe, dördüncü turda karşı karşıya geldiği 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu’nu deplasmanda 3-1’le yenerek eledi. Ersun Yanal’ın daha çok ligde forma bulmakta zorlanan oyuncularla başlamayı tercih ettiği karşılaşmada Fenerbahçe’yi üst tura taşıyan goller Sadık, Deniz ve Tolgay’dan geldi. 20 bine yakın Mersinli futbolseverin tribünde takip ettiği karşılaşmada gol perdesi 16. dakikada açıldı. Deniz’in kullandığı köşe vuruşunda iyi pozisyon alan tecrübeli savunma oyuncusu takımını öne geçirdi: 1-0. 29’da Alper Potuk’un ceza sahasına taşıdığı top savunmadan sekerken, ilk golün asistini yapan Deniz’in önüne düştü. Millî futbolcu düzgün bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Altay’ın gafleti

Mersin’de ev sahibi takımı umutlandıran gol ise 53’te geldi. Kaleci Altay’ın Rami’ye atmak istediği pasta araya giren Tarsuslu futbolcular bu hatayı iyi değerlendirdi ve Çağrı farkı bire indirdi: 2-1. Son bölümü çekişmeli geçmesi beklenen maçta son sözü ise Tolgay söyledi. Sezon öncesi kampında sakatlanması sebebiyle ligde fazla süre alamayan yıldız oyuncu kornerden seken topu ceza sahası dışından çıkardığı şutla filelere gönderdi: 3-1. Kalan bölümde her iki takım da savunmasında açık vermeyince Fenerbahçe geçtiğimiz sezon erken veda ettiği Türkiye Kupası’nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Kupa rotasyonu

Ersun Yanal, kupada çıktığı Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında as oyuncularını dinlendirme fırsatını buldu. Sarı-lacivertli takımda ligde on birde forma giyen oyunculardan Muriç, Zanka, Ozan Tufan, Rodrigues, Serdar Aziz gibi isimler yedek kulübesindeydi.

Sadık moral buldu

F.Bahçe’de on birde şans bulmakta zorlanan Sadık Çiftpınar dün golünü attı ve moral depoladı. Futbolcu, “F.Bahçe’yi ligde ve kupada en iyi yere getirmek istiyoruz. Kanımızın son damlasına kadar savaşıp takım için mücadele edeceğiz” açıklaması yaptı.

Maç sanki Kadıköy’de

Karşılaşma Tarsus Şehir Stadı’nın kapasitesinin ve ışıklandırmasının yeterli olmaması sebebiyle 25 bin kapasiteli Mersin Stadı’nda oynandı. Ev sahibi taraftarların yanı sıra sarı-lacivertli renklere gönül veren ve özleyen seyirciler de tribünleri doldurdu. Kadıköy ortamının yaşandığı statta gelen gollerle büyük coşku yaşayan F.Bahçe taraftarları bitiş düdüğüyle birlikte takımı çağırarak galibiyeti kutladı.

Altay’dan yine hata

F.Bahçe’de kaleci Altay Bayındır’ın hataları sıklaşarak sürüyor. Tarsus ekibinin 53. dakikada gelen sayısında hatalı pas veren futbolcu iki farklı önde olan takımının gol yemesine sebep oldu. Genç file bekçisi gelen golün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Her kulvarda iddialıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçın ardından, “Yine kendimize gol attık, yine kendimiz yedik, bireysel hatadan yedik. Yediklerimizin %85’i bireysel hatalardan kaynaklı. Bunu kaldırdığımızda az pozisyon veren, rakibin üzerine iyi oynayan bir takım olarak devam edeceğiz” derken, “Ligdeki hedefimiz zaten belli. Fenerbahçe’nin önünde gerçekleştirecek hedefleri var bu saatten sonra. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe oynadığı her kulvarda iddialıdır. Fenerbahçe’nin genetiği böyle. Biz tavla bile oynasak iddialıyız” sözlerini kullandı.