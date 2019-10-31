Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam durumuna düşen Younès Belhanda konusunda yönetimi ve taraftarı sevindirecek gelişme... 2021’ye kadar mukavelesi bulunan ve bonservis maliyeti (Dinamo Kiev’den alındı) 10 milyon avroyu bulan Faslı oyuncuya Fransa’dan çağrı geldi. Eski kulübü Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, 2012’de şampiyon oldukları kadrodaki isimlere kapılarının açık olduğunu vurgulayarak Younès Belhanda da bu oyunculardan birisi. Tekrar takımımızda görmek isteriz. Tabii eski oyuncularımızı 35 yaşına gelince almak istemeyiz, aptal değiliz. Onu 30-31 yaşlarında aramızda görmek isteriz” dedi.

Bu şartlarda çok zor

Şu anda 29 yaşında olan ve Real Madrid maçında taraftarla ters düşüp küfreden Belhanda sonrasında özür dilese de kabul görmedi. Beşiktaş derbisinde bütün takım tek tek tribüne çağrılıp almış alırken tek çağrılmayan isim oydu. Bonuslar hariç 3 milyon 350 bin avro garanti ücreti bulunan Belhanda’nın ocak ayında elden çıkarılması da gündeme gelmişti. Her ne kadar teknik direktör Fatih Terim, oyuncudan memnun olduğu yönünde açıklamalar yapsa da son gelişmelerin akabinde Faslı futbolcunun takımda kalması ve faydalı olması zor görünüyor.

GÖREV BEKLİYOR

Sezona kötü başlayan Aslan’ın iyilerinden olan ancak genelde hamle oyuncusu olarak kenarda bekleyen Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde cezalıydı. Sarı-kırmızılı oyuncunun yarın Türk Telekom’da oynanacak Çaykur Rize maçında on birde şans bulması bekleniyor.

Kesmeyi düşünmüyor

Gribal enfeksiyon geçiren ve tedavisi tamamlanan Younès Belhanda takıma katıldı. Her ne kadar taraftarla arası açık olsa da Fatih Terim onu keserse oyuncusunu iyice kaybedeceğini düşünüyor. Faslı isim Rize maçında da büyük oranda on birde olacak.

Derbide değil, partide döktürdüler

Galatasaraylı Lemina, Babel ve Donk’un Beşiktaş derbisi sonrasındaki eğlence görüntüleri ortaya çıktı. Doğum günü kutlamasında dansöz oynatılırken derbide oğlunun ameliyatı sebebiyle olmayan Donk’un partide dansözle halay çekmesi büyük tepki topladı. Ayrıca derbi yenilgisi sonrası böyle bir organizasyonun yapılması ve keyiflerin yerinde olması da ayrı bir eleştiri konusuydu.

Yabancı sayısı düşecek

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolundaki yabancı oyuncu sayısıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. “Süper Lig’de maalesef bazı maçlarda gördüğünüz gibi 11 yabancıyla oynayan kulüplerimiz var. Bir plan program dahilinde yabancı sayısını düşürmeyi hedefliyoruz” diyen Özdemir, “Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Eğer onlarla bir noktaya gelemezsek biz federasyon olarak bu konuyu eleyeceğiz. Biz ön yargılı değiliz, Türk futbolunun gelişmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.