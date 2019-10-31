Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında İsrail'in Maccabi FOX takımına 67-55 mağlup oldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, İsrail temsilcisi Maccabi FOX, İsrail'in Tel Aviv kentinde, Fenerbahçe Beko ile Menora Mivtachim Arena'da karşılaştı. Karşılaşmada, Fenerbahçe Beko takımının basketbolcusu Melih Mahmutoğlu (10), rakibi Scottie Wilbekin (1) ile mücadele etti.

Maça çok kötü başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda büyük sıkıntı yaşadığı ilk periyodu 12-6 geride tamamladı.

Düşük şut yüzdesiyle oynayan ve 11 top kaybı yapan sarı-lacivertli takım, ribauntlarda da etkisiz kaldı ve Maccabi FOX'un soyunma odasına 20 sayı farkla önde gitmesine engel olamadı: 41-21

İkinci yarının başında üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada 23 sayı (46-23) geriye düştü. Ali Muhammed ve Williams ile üst üste üç sayılık basketler üreterek 9-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, Datome ve Vesely ile basket üretmeye devam ederek 29. dakikada farkı 8 sayıya (49-41) indirdi. Maçın 3. periyodunu Maccabi FOX, 52-41 önde geçti.

İlk yarıdaki top kayıplarını aza indiren ve ribauntlarda etkili olan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 37. dakikada 59-54 ile farkı 5 sayıya kadar indirdi. Kalan dakikalarda savunma ribauntlarında etkisiz kalan sarı-lacivertli ekip, rakibin sayılarına engel olamadı ve sahadan 67-55 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko 4. yenilgisini alırken, Maccabi FOX ise 3. kez kazandı.