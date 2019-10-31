Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terimli Galatasaray, gol yollarında yaşadığı sıkıntıları henüz çözebilmiş değil. Lig'de 9 maçta 9 gol atan Galatasaray, en başarısız dönemlerinden birini geçiriyor.

"Son 30 senenin en kısır sezonu"

Daha önce 1989-1990 sezonunda 9 maçta 9 gol atan Galatasaray, 30 sene sonra yine aynı dönemde aynı gol sayısına ulaşabildi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 13 puanda kaldı. Topladığından daha fazla puan kaybeden Galatasaray, rakiplerine 14 puan kaptırdı. 5. haftadan sonra görevine son verildiği 2013-2014 sezonu dışında deneyimli çalıştırıcı, daha önceki 9 sezonun ilk 9 haftalarında en az 14 puan toplamıştı. Terimli Galatasaray, bugüne kadarki en kötü performansını 1997-1998 sezonunun ilk 9 maçında 14 puan alarak yaşamıştı.

"Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta golü yok"

Sarı-kırmızılı takımın başarısız gidişi sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da sürüyor... Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan Galatasaray, galibiyetle tanışamazken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 3 karşılaşmada da gol atamadı.