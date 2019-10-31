Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda delege Ali İhsan Mutlu'nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yılının ocak ayında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Siz deyin 3-5 ben diyeyim 8-10 milyon TL. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı" deyince gerginlik yaşandı. Mehmet Yiğiner'in kendisine tepki göstermesinin ardından bazı delegeler Mutlu'nun üzerine yürüyerek yumrukladı. Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda ortalık karıştı
31.10.2019 - 16:29 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldığı sırada arbede yaşandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankaragücü,olağanüstü genel kurul,
659715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/659715.aspx
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Trabzonspor
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Sivasspor
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Başakşehir
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15
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Galatasaray
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Beşiktaş
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3
3
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Konyaspor
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Gaziantep FK
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3
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Kasımpaşa
9
3
2
4
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11
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Denizlispor
9
3
2
4
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Çaykur Rizespor
9
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14
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
15
Göztepe
9
2
3
4
-3
9
16
Ankaragücü
9
2
3
4
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9
17
Gençlerbirliği
9
1
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5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
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4
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
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02.11.2019 15:00
Konyaspor - Gençlerbirliği
02.11.2019 17:30
Alanyaspor - Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor - Göztepe
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Antalyaspor - Beşiktaş
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Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
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A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
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7
Bursaspor
9
6
0
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2
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8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
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Keçiörengücü
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5
1
1
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Adana Demirspor
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2
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İstanbulspor
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11
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Menemen Belediyespor
9
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2
4
-4
11
13
Osmanlıspor
9
4
1
4
-2
10
14
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
15
Giresunspor
9
2
2
5
-7
8
16
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
17
Altınordu
9
1
2
6
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5
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Eskişehirspor
9
1
1
7
-9
-5
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02.11.2019 14:00
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Menemenspor - ümraniyespor
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Adanaspor - Boluspor
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Akhisarspor - Adana Demirspor
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Keçiörengücü - Giresunspor
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Karagümrük - Erzurumspor
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Eskişehirspor - Osmanlispor
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