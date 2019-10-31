Genç sporcunun başarısı Malatya'da coşkuyla karşılandı. Neza Naz Güvenç ilk açıklamasında, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yağtığını ve dereceye girdiği için oldukça mutlu olduğunu söyledi.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise elde edilen başarıyla ilgili olarak yağtığı açıklamada, "Sporcumuz Neva Naz Güvenç’i, antrenörünü ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Malatyamızı sevince boğan kardeşimiz inşallah daha büyük başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam eder" diye konuştu.
Neza Naz Güvenç Amerika'da dünya 4'üncüsü oldu
31.10.2019 - 16:51 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
24-27 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonasında Türkiye Milli Pentatlon Takımı adına yarışan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Neva Naz Güvenç, 3.01 derecesi ile dünya 4.’sü oldu.
Genç sporcunun başarısı Malatya'da coşkuyla karşılandı. Neza Naz Güvenç ilk açıklamasında, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yağtığını ve dereceye girdiği için oldukça mutlu olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : neza naz güvenç,
659725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/659725.aspx
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2
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A.
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9
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2
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5
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2
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Fatih Karagümrük
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4
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