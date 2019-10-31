Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç sporcunun başarısı Malatya'da coşkuyla karşılandı. Neza Naz Güvenç ilk açıklamasında, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yağtığını ve dereceye girdiği için oldukça mutlu olduğunu söyledi.



Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise elde edilen başarıyla ilgili olarak yağtığı açıklamada, "Sporcumuz Neva Naz Güvenç’i, antrenörünü ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Malatyamızı sevince boğan kardeşimiz inşallah daha büyük başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam eder" diye konuştu.