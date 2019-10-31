Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluşta sarı-lacivertli kulüp futbolcuları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Slimani, Monaco'da harika işler başarıyor"

"Aidiyet duygusu, sahiplenme, o ruhu yabancılara aşılama konusunda geçen sene en büyük eksiğimizin Türk oyuncular olduğunu tespit ettik. Bu sene bu Fenerbahçe'de var. Emre'yi bu yüzden getirdik, aferin sana Emre diyorum. Geçen sene beğenmediğimiz Slimani, Monaco'da harika işler başarıyor. Olmadı, yapamadık geçen sene."

"Gustavo'nun kalitesinde bir oyuncu Türkiye'ye gelmemiştir"

"Luiz Gustavo'nun kalitesinde bir oyuncu Türkiye'ye gelmemiştir ya da az gelmiştir. Kendi bölgesi için konuşuyorum. Sessiz sedasız bitirdik. Altay çok önemli bir genç kaleci. Harun'umuz var, geçmiş olsun enfeksiyon kaptı o da."

Galatasaray'ın sezon başında Muriç ile ilgilendiğine vurgu yapan Koç, "Vedat Muriç başka bir takıma gitti derken, transfer ettik. Başka takıma gitseydi, yazık olurdu, küçüklüğünden beri Fenerbahçeli." ifadelerini kullandı.

"Ozan için Sergen Yalçın'a teşekkür ederim

"Tolga'ya hangi takım bu kadar sahip çıkar? Tedavisi için Avrupa ve ABD'ye yolladık, sabrettik, destek olduk. Ozan için Sergen Yalçın'a teşekkür ederim ama inandık ve güvendik Ozan'a. Büyük sakatlıklar olmadıkça bu futbolun üzerine koyacağız biz."