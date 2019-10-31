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Mahmut Bozteke altın madalya kazandı
31.10.2019 - 23:44 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Para Tekvando Avrupa Şampiyonası’nda 61 kiloda mücadele eden Mahmut Bozteke altın madalya kazandı.
Etiketler : altın madalya,mahmut bozteke,
659782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/659782.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Malatyaspor
9
5
1
3
12
16
4
Trabzonspor
9
4
4
1
7
16
5
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
6
Başakşehir
9
4
3
2
4
15
7
Galatasaray
9
3
4
2
0
13
8
Beşiktaş
9
3
3
3
-1
12
9
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
10
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
11
Kasımpaşa
9
3
2
4
-1
11
12
Denizlispor
9
3
2
4
-1
11
13
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
14
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
15
Göztepe
9
2
3
4
-3
9
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
Galatasaray - Rizespor
02.11.2019 15:00
Konyaspor - Gençlerbirliği
02.11.2019 17:30
Alanyaspor - Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor - Göztepe
02.11.2019 20:00
Antalyaspor - Beşiktaş
03.11.2019 14:00
Denizlispor - Sivasspor
03.11.2019 16:30
Kasimpaşa - Yeni Malatyaspor
03.11.2019 19:00
Kayserispor - Fenerbahçe
04.11.2019 20:00
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
9
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
10
Adana Demirspor
9
2
5
2
3
11
11
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
12
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
13
Osmanlıspor
9
4
1
4
-2
10
14
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
15
Giresunspor
9
2
2
5
-7
8
16
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
17
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
18
Eskişehirspor
9
1
1
7
-9
-5
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
02.11.2019 14:00
Hatayspor - Altay
02.11.2019 16:30
Menemenspor - ümraniyespor
02.11.2019 16:30
Adanaspor - Boluspor
02.11.2019 19:00
Akhisarspor - Adana Demirspor
03.11.2019 14:00
Keçiörengücü - Giresunspor
03.11.2019 16:30
Karagümrük - Erzurumspor
03.11.2019 16:30
Eskişehirspor - Osmanlispor
03.11.2019 19:00
Altinordu - Istanbulspor
04.11.2019 19:00
Bursaspor - Balikesirspor