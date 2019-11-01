Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Geldiği günden bu yana Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi olan Atiba Hutchinson’un siyah-beyazlı formaya vedası sürekli erteleniyor. Yedi sezondur Beşiktaş’ta ter döken Kanadalı futbolcunun, zaman geçtikçe performansında en ufak bir düşüş yaşamayışı bu durumda etkili oldu. 2013 yılında Beşiktaş’a transfer olduktan sonra 2015’te iki yıllık yeni mukavele imzalayan Atiba 2017’de de bırakılmamış ve kendisi için 1+1 yıllık yeni kontrat yapılmıştı. Galatasaray derbisinde 90 dakika sahada kalıp galibiyette rol oynayan Atiba, aynı zamanda bu maçla birlikte Beşiktaş’ın en fazla forma giyen yabancı futbolcu unvanının da sahibi olmuştu.



> Emre örneği

Göreve yeni başlayan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Kanadalı yıldızın performansından oldukça memnun. Beşiktaş’ın ikinci kaptanı olan ve takımın taraftarla arasında köprü oluşturan rolü sebebiyle âdeta el üstünde tutulan 36 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon da forma giymesi için düğmeye basıldı. Emre Belözoğlu’nun 39 yaşında olmasına rağmen forma giymesini örnek gösteren yöneticiler, 2 Şubat’ta 37 yaşına girecek olan Atiba’nın rahatlıkla bir sezon daha forma giyebileceğine inanıyor. Yönetim ocak ayı transfer döneminden önce başarılı futbolcuyla masaya oturacak.



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Beşiktaş formasını 228 defa sırtına geçiren Atiba, kulübün en fazla maça çıkan yabancı futbolcusu durumunda.



BEŞİKTAŞ’TAN YALANLAMA

Karius’la devam

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamayla Karius spekülasyonlarını bitirdi: Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius‘un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimizi bilginize sunarız...



BONUSLARI DA İSTEDİ

Domagoj Vida nazlanıyor

Beşiktaş’ta bütün oyuncuların alacakları ödenirken Vida ise borçsuzluk kâğıdına imza atmamıştı. Yönetimden elde edilen bilgiye göre bonusların da ödenmesini isteyen Hırvat futbolcu ile görüşmelerin devam ettiği ve Antalyaspor maçından sonra imzayı atmasının beklendiği öğrenildi.



Douglas yine yok

Kartal, yarın oynanacak Antalyaspor maçının son çalışmasını dün gerçekleştirdi. Sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz, Victor Ruiz ve Kevin N’Koudou da dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Tedavisi devam eden ve son iki maçta forma giyemeyen Douglas ise antrenmanda yer almadı.



ARTIK BİZDEN BİRİ

İstanbul’da aile saadeti

Çocuklarıyla beraber İstanbul’da yaşamaktan büyük keyif alan Atiba da Beşiktaş’la sözleşmesini bir yıl daha uzatmaya sıcak bakıyor. Kanadalı futbolcu son oynanan Galatasaray maçının seremonisine oğulları Noah ve Ayo Siyah’la birlikte çıkmıştı.