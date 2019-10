Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı. Kulübün finansal durumunu değerlendiren Koç, bu sırada Galatasaray’ın Riva arazisine gönderme yaparak, “Biz başka kulüplerde olduğu gibi, malımız olmayan bir şey karşılığında arazi almadık” ifadelerini kullanırken, “Bizim olmayan, başka yere yapılan bir stadı almakla övünmedik. Fenerbahçe, Türkiye’deki statlaşma projesinin öncülerinden olmuştur” şeklinde konuştu ve, “Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok, çok iyi. Ezeli rakip, ebedi dost ama ebedi dost kavramı 3 Temmuz sürecinde büyük darbe yedi. Bir nebze, yeni sayfa açmak için, bardağı yarı dolu görmeliyiz. G.Saray’la da pozitif ilişkimiz olmalı” dedi.



İyi iş çıkardık

Başkan, Fatih Terim’in Türk Telekom’daki Koç Grubu’na bağlı catering şirketinin sözleşmesini feshettirmesi ile ilgili olarak da, “Fesih mi edilmiş? Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak buradayım, Galatasaray’ın catering şirketi ile ilişkisi, Fenerbahçe’yi ilgilendirmez. O benim ilgilendiğim bir iş değil” cevabını verdi. Kulübün mâli durumunu değerlendiren Başkan, “Kısa vadede nefes almayız diyordum yani kulübe sıcak para girmesi. Finansal anlamda sorumlulukları borç almadan yerine getirmek istiyorduk. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Hem sağladığımız imkanlar, hem yeni sponsorluklar, hem de fedakârlıkla bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ama yine de bu ağır finansal yük devam etmekte” sözlerini kullandı.



TFF bağımsız olmalı

TFF’ye de eleştiriler yönelten Koç şöyle devam etti: Federasyonumuz çok yeni. Daha yarım sezonunu bile doldurmadı. Ben bu Federasyonun başarılı olmasını çok önemsiyorum. Bugüne kadar diğer federasyonlar tarafından harcamalar yapıldı, eyyamlar yapıldı. Akademilere, yatırımlara daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kimseyi hiçbir yere önermedik. Lobide yapmadık. Niye? Çünkü biz bu felsefeye karşıyız. TFF, 3 şu takımdan, 3 şu takımdan şeklinde olmamalı. Bağımsız olmalı. Ve bugün ne yazık ki kısmen hâlâ devam ediyor, TFF’de görev yapan bazı kişiler formalarını çıkaramıyorlar. Bu böyle devam ettikçe Türk futbolu ilerleyemez.



EN ÇOK YERLİ OYNATAN BİZİZ

Yanal’la sinerji yakaladık

Futbol takımı için de konuşan Koç, “En memnun olduğum şeylerden biri, takımın Ersun Yanal ile yakaladığı sinerji. Taraftar ile muhteşem bir uyum sağladık. Hiçbir zaman büyük konuşmayız fakat inşallah şampiyon olacağız. 9 hafta itibarıyla en çok yerli oyuncu oynatan takım Fenerbahçe. Bu bizim için çok önemli. Aidiyet, o ruh ve sinerjiyi aşılamak için Türk oyuncular büyük önem taşıyor. Bu sebepten Türk oyuncuları getirdik. Emre Belözoğlu bunu aşılayanlardan biri” şeklinde konuştu.



ARAŞTIRMA YAPTIRDIM

Merih’i nasıl kaçırdık?

Merih Demiral ile ilgili de konuşan Koç, “Merih’i niye kaçırdığımızı incelettik. Şampiyon olan U21 kadrosundaydı. ‘A takıma yolladık beğenmedik’ dedi o dönemki antrenör. Burada sıkıntılı bir şey var, bu kadar rastlantı olamaz. Burnumuzun dibindeki oyuncuları kaçırdık” ifadelerini kullandı.



İMZALAMA ŞANSIMIZ YOK

Yapılandırma faydasız!

Borç yapılandırması konusuna değinen Ali Başkan, “Ne veriliyor bize? 5 yıllık bir vade, 2 yıl ana para ödemesiz. Sadece faiz ödüyorsunuz. Şu an verilen 250 milyon TL, Fenerbahçe’nin bu yıl ki borçlarını bile ödeyemiyor. Bu bizim giderlerimizi karşılamıyor ve imzalama şansımız yok. Parayı alalım da yolda işi düzeltiriz diye bir şey yok. Bu yalan söylemek olur” dedi.



KOÇ’TAN İNCİLER

Gelin birlik olalım

“Öncelikle Galatasaray özelinde değil, genel olarak konuşacağım. Bizim çok büyük problemlerimiz var. Biz kulüpler olarak bir masanın etrafında buluşup, sıkıntıları gidermek, pastayı büyütmek adına, marka değerini arttırmak ve tribünleri doldurmak adına ortak çalışmak zorundayız”



İskân işi tamam

“Ben iyi bir haber vermek istiyorum Fenerbahçelilere. 2012’de yapılan Ataşehir Ülker Arena’nın iskânını almış bulunuyoruz. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere emeği geçen herkese ve Spor Salonu için Ülker’e teşekkür etmek istiyorum.”



Futbolumuz batakta

“Bence Türkiye’de modern kulüp yönetiminin uzağındayız. Bugünkü durumun sebebi bu. Türk futbolu sadece maddi anlamda değil, her anlamda Avrupa futbolunun uzağında. Özellikle mali açıdan batak durumdayız. Avrupa’nın en yaşlı 3. ligiyiz”



Benfica bize benziyor

“Kimi örnek alıyorsunuz derseniz, Benfica derim. Fenerbahçe’ye çok benziyor. Kısa zaman önce borç batağındalardı fakat bugüne baktığınız zaman çok başarılı konumdalar. Akademi olarak çok ilerdeler. Bunu sattıkları oyunculardan görebiliyorsunuz”



Böyle taraftar yok

“Allah her kulübe böyle bir taraftar kitlesi nasip etmez. Geçen sene çok çok kötü bir sene geçirdik. Taraftar her an dönebilir ama bizi 1 dakika yalnız bırakmadılar. Kızanlar oldu, üzülenler oldu ama hiçbiri bizi yarı yolda bırakmadı. Ben ve tüm yönetim onlara müteşekkiriz”



Yorumculara suçlama

“Benim için spor medyası biraz sıkıntılı demek durumundayım. Hakemlere algı operasyonları, eski hakem yorumcuları!.. Bazıları belirli kulüpler tarafından oraya getirildiği için bazı kulüpleri koruyup, hakemleri ezme hareketindeler. İnsan olduğu yerde hata olur”



KOÇ’TAN ilginç teklif var

Her takımın iki hakkı olmalı

Ali Koç VAR hakkında da konuşurken, “VAR’ın sonuna kadar destekleyicisiyim. Futbolun daha iyi olmasını sağlayan bir teknoloji ama önemli olan kullanan insanlar. Sistem tam oturdu diyemem, daha oturuyor. Bu sezon itibarıyla konuşalım; ilk 4 hafta çok fazla gidiliyordu. Son 4 hafta hiç gidilmiyor. Beşiktaş-Başakşehir maçında ilk yarı sonunda yaşanan olayda VAR’a gidilmemesi akıl alır gibi değil. MHK ne dedi bilemiyorum ama bence gerektiği zaman gidilmesi gerekiyor” derken, “Teniste var, voleybolda var, basketbolda var; her takımın iki hakkı olmalı hakem VAR’a gitmiyorsa VAR’a gitmesi için. Bazı pozisyonlar var; anlaşılır gibi değil gerçekten. Bu yol ile daha doğru kullanılır diye düşünüyorum” sözlerini kullandı.