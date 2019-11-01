Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery’nin bu sezon ligde sadece bir defa ilk on birde şans verdiği Türk asıllı Alman futbolcu, normal süresi 5-5 biten ve Liverpool’un penaltı atışlarıyla tur atladığı kupa maçında 65 dakikada ortaya koyduğu performansla alkış alarak, Emery’nin kararlarını sorgulattı. Mesut’un “Premier Lig’de oynamak için hak talep ettiğini” yazan The Independent gazetesi, yıldız futbolcunun sakin oyun tarzının bazen “çaba harcamamak” şeklinde yanlış yorumlansa da Anfield Road Stadı’ndaki karşılaşmaya genç bir takımla çıkan Arsenal’in buna ihtiyacının olduğunu kaydetti.