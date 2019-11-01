Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sportif direktör Damien Comolli aralarında Pedro, Vertonghen, David Silva ve Matuidi gibi isimlerin menajerleriyle bir araya gelerek ilk teması sağlayacak.

Artık transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe şimdiden yeni sezonun planlamasına başladı. Yönetimin, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına takılmamak için sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla ilgili gizli bir çalışma başlattığı ortaya çıktı.

KISA SÜREDE GÖRÜŞME OLACAK

Takvim'de yer alan habere göre sportif direktör Damien Comolli, Haziran 2020'de serbest kalacak olan isimleri yakın takibe aldı. Comolli bu isimlerin menajerleriyle kısa sürede temasa geçecek.

YANAL'LA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE

Listedeki isimler arasında Pedro, Vertonghen, David Silva ve Matuidi gibi çok önemli yıldızlar bulunuyor. Comolli ve Ersun Yanal bu konuda sürekli fikir alışverişi yapıyor.

EN AZ 2 İSMİ BİTİRMEK İSTİYOR

Yönetim mali listedeki futbolcular arasında mali şartları uyanlarla resmi görüşmelere başlayacak. Comolli'nin Haziran sonuna kadar en az iki ismin transferini bitirmek istediği öğrenildi.