Trabzonspor'da İngiliz yıldız Daniel Sturridge'in 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı
Bordo mavililerde kulüp doktoru M. Hakan Ayaz, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sturridge'in dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.