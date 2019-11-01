Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bu maça da ilgisi oldukça yüksekti. Rizespor taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini aldı. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 29 bin 861 biletli seyirci izledi.
Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlarla desteklerini sürdürdü
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını 29 bin 861 taraftar izledi
01.11.2019 - 22:41 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 29 bin 861 biletli seyirci izledi.
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bu maça da ilgisi oldukça yüksekti. Rizespor taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini aldı. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 29 bin 861 biletli seyirci izledi.
Etiketler : Galatasaray-Çaykur Rizespor,
660007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660007.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Malatyaspor
9
5
1
3
12
16
4
Trabzonspor
9
4
4
1
7
16
5
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
6
Başakşehir
9
4
3
2
4
15
7
Galatasaray
9
3
4
2
0
13
8
Beşiktaş
9
3
3
3
-1
12
9
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
10
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
11
Kasımpaşa
9
3
2
4
-1
11
12
Denizlispor
9
3
2
4
-1
11
13
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
14
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
15
Göztepe
9
2
3
4
-3
9
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
Galatasaray - Rizespor
02.11.2019 15:00
Konyaspor - Gençlerbirliği
02.11.2019 17:30
Alanyaspor - Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor - Göztepe
02.11.2019 20:00
Antalyaspor - Beşiktaş
03.11.2019 14:00
Denizlispor - Sivasspor
03.11.2019 16:30
Kasimpaşa - Yeni Malatyaspor
03.11.2019 19:00
Kayserispor - Fenerbahçe
04.11.2019 20:00
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
9
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
10
Adana Demirspor
9
2
5
2
3
11
11
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
12
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
13
Osmanlıspor
9
4
1
4
-2
10
14
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
15
Giresunspor
9
2
2
5
-7
8
16
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
17
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
18
Eskişehirspor
9
1
1
7
-9
-5
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
02.11.2019 14:00
Hatayspor - Altay
02.11.2019 16:30
Menemenspor - ümraniyespor
02.11.2019 16:30
Adanaspor - Boluspor
02.11.2019 19:00
Akhisarspor - Adana Demirspor
03.11.2019 14:00
Keçiörengücü - Giresunspor
03.11.2019 16:30
Karagümrük - Erzurumspor
03.11.2019 16:30
Eskişehirspor - Osmanlispor
03.11.2019 19:00
Altinordu - Istanbulspor
04.11.2019 19:00
Bursaspor - Balikesirspor