Süper Lig’in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim sarı kart gördü. Müsabakanın 71. dakikasında orta sahada Talbi’nin Florin Andone’ya yaptığı müdahaleye itirazlarda bulunan Terim’e 72. dakikada karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen sarı kart çıkardı. Deneyimli teknik adam, böylece antrenörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü.
FIFA’nın bu sezon yürürlüğe koyduğu kural ile artık teknik direktörler de kart görebiliyor.
Fatih Terim sarı kart gördü
01.11.2019 - 22:45 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 22:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 72. dakikasında sarı kart gördü. Terim, teknik adam olarak ilk kez sarı kart ile cezalandırıldı.
Süper Lig’in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim sarı kart gördü. Müsabakanın 71. dakikasında orta sahada Talbi’nin Florin Andone’ya yaptığı müdahaleye itirazlarda bulunan Terim’e 72. dakikada karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen sarı kart çıkardı. Deneyimli teknik adam, böylece antrenörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü.
Etiketler : Fatih Terim,story_,
660009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660009.aspx
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G.
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M.
A.
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A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Malatyaspor
9
5
1
3
12
16
4
Trabzonspor
9
4
4
1
7
16
5
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
6
Başakşehir
9
4
3
2
4
15
7
Galatasaray
9
3
4
2
0
13
8
Beşiktaş
9
3
3
3
-1
12
9
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
10
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
11
Kasımpaşa
9
3
2
4
-1
11
12
Denizlispor
9
3
2
4
-1
11
13
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
14
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
15
Göztepe
9
2
3
4
-3
9
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
Galatasaray - Rizespor
02.11.2019 15:00
Konyaspor - Gençlerbirliği
02.11.2019 17:30
Alanyaspor - Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor - Göztepe
02.11.2019 20:00
Antalyaspor - Beşiktaş
03.11.2019 14:00
Denizlispor - Sivasspor
03.11.2019 16:30
Kasimpaşa - Yeni Malatyaspor
03.11.2019 19:00
Kayserispor - Fenerbahçe
04.11.2019 20:00
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
9
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
10
Adana Demirspor
9
2
5
2
3
11
11
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
12
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
13
Osmanlıspor
9
4
1
4
-2
10
14
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
15
Giresunspor
9
2
2
5
-7
8
16
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
17
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
18
Eskişehirspor
9
1
1
7
-9
-5
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10.Hafta Maçları
02.11.2019 14:00
Hatayspor - Altay
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Menemenspor - ümraniyespor
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Adanaspor - Boluspor
02.11.2019 19:00
Akhisarspor - Adana Demirspor
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Keçiörengücü - Giresunspor
03.11.2019 16:30
Karagümrük - Erzurumspor
03.11.2019 16:30
Eskişehirspor - Osmanlispor
03.11.2019 19:00
Altinordu - Istanbulspor
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