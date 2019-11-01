Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray’da Hollandalı yıldızı Ryan Babel, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 18. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Babel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü kaydetti.
Mücadeleye 11’de başlayan Ryan Babel 76. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı. Hollandalı futbolcu bu sezon 14 resmi müsabakada 1220 dakika süre aldı.
Babel ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.
Ryan Babel, gol sayısını 4’e çıkardı
01.11.2019 - 22:46 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında attığı gole bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray’da Hollandalı yıldızı Ryan Babel, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 18. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Babel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü kaydetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ryan Babel,
660010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660010.aspx
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Malatyaspor
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5
1
3
12
16
4
Trabzonspor
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4
4
1
7
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Sivasspor
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4
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2
5
15
6
Başakşehir
9
4
3
2
4
15
7
Galatasaray
9
3
4
2
0
13
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Beşiktaş
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3
3
3
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12
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Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
10
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
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Kasımpaşa
9
3
2
4
-1
11
12
Denizlispor
9
3
2
4
-1
11
13
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
14
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
15
Göztepe
9
2
3
4
-3
9
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
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Alanyaspor - Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor - Göztepe
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Antalyaspor - Beşiktaş
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Denizlispor - Sivasspor
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
9
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
10
Adana Demirspor
9
2
5
2
3
11
11
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
12
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
13
Osmanlıspor
9
4
1
4
-2
10
14
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
15
Giresunspor
9
2
2
5
-7
8
16
Adanaspor
9
1
4
4
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7
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Altınordu
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1
2
6
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5
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Eskişehirspor
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1
1
7
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-5
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