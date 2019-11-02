Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de son yıllara damgasını vuran Fenerbahçe Beko’ya bu sezon bir haller oldu. Sarı-lacivertliler dün parkeden Zalgiris Kaunas’a 79-76’lık skorla yenilerek 6. maçında 5. defa sahadan boynu bükük ayrıldı. Mücadele düşük tempoda başladı ve ilk çeyrek 17-17’lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyotta pota altını iyi kullanan temsilcimiz soyunma odasına da 40-33 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Zalgiris bir ara skoru eşitlese de Fenerbahçe final bölümüne 59-52 önde başladı. Maçın son çeyreğinde Datome ve Williams’la skor üreten Fenerbahçe Beko, 1 dakika 46 saniye kala 76-69 öndeydi.

Nereden nereye

Başkan Ali Koç’un da izlediği maçta tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar zafer şarkıları söylüyordu. Ancak Zalgiris Kaunas oyundan düşmedi. Litvanya ekibi üst üste top kayıpları yapan temsilcimiz karşısında bitime 7 saniye kala öne geçti: 76-77. Ardından Vesely pota altından çerçeveyi bulamadı. Serbest atışlardan 2’de 2 yapan Zalgiris karşısında Sloukas’ın yarı sahadan attığı şut da girmeyince Fenerbahçe salondan 79-76 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz cuma günü sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak.