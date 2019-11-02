Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve milli takımında attığı gollerle yıldızı parlayan Vedat Muriç ile ilgili iddialar ara transfer dönemi yaklaşırken iyice alevlendi. Birçok Avrupa takımı tarafından takip ettirilen 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü Ocak ayında almak isteyen kulüplerin resmi teklif hazırlığında olduğu konuşulmaya başlandı. Ancak sarı-lacivertliler, bu söylentilerle oyuncunun kafasının karışmaması için şimdiden önlemini aldı.

Başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli ve yöneticilere Vedat Muriç ile ilgili hiç kimseyle transfer görüşmesi yapılmaması talimatı verdi. Başkan'ın "Ocak ayında onu bırakamayız. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Muriç bu takımın önemli parçalarından biri, ondan vazgeçemeyiz" dediği bildirildi.

ŞAMPİYONLUK HER ŞEYDEN DAHA DEĞERLİ

Koç'un ayrıca "Transfer görüşmesi yapmak, transfere onay vermek demek. Soran herkese aynı cevabı verin, oyuncumuz satılık değil. Bu nedenle herhangi bir fiyatı yok. Ona bir değer biçmeyeceğiz. Şampiyonluk bizim için her şeyden değerli" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Comolli'nin fiyat soran menajerlere cevap dahi vermediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Başka takıma gitseydi yazık olurdu" dediği Vedat Muriç, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Sabah)