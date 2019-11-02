Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tümer Metin şu sözleri kullandı;

Hoca maçtan önceki açıklamasında şöyle bir şey dedi, ''İster rotasyon deyin, ister değişiklik deyin. İster Madrid maçı deyin, ister derbi sonrası değişiklik de diyebilirsiniz.'' dedi. Kadrolar, sezon başı planlamaları bu tip haftalar için yapılıyor, bu bir gerçek.

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde deplasmanda Real Madrid ile oynayacağınız maç öncesi iç sahada kimle oynayacağınıza ister istemez bakarsınız. O maçı hocalar ve futbolcular ister istemez hasarsız atlatmak istiyor. Stamford Bridge'te Chelsea'yi yendikten 3-4 gün sonra Elazığ'a gittik. Sergen dedi ki, "Ben gelmem Elazığ'a." Lazio ile oynayacaksak deplasmanda veya içeride Adanaspor ile oynuyorsak, Sergen'in oynamayacağı belli. Çünkü, Lazio'ya saklanır. Bu rotasyonun tam tarifi. Kadrolar bu yüzden yapılıyor.

''EMRE MOR'UN BİR TANE MAÇINI SÖYLEYİN...''

Emre Mor, benim uzun zaman sonra heyecanla izlediğim oyuncu olmuştu. Meziyetleri, çabukluğu. O günden bu yana 3 sene geçmiş. Emre Mor, enternasyonel seviyede bir ton maç oynadı. Sizler maç maç bakın. İspanya, Almanya, Milli Takım var. Bana 1 tane maç söyleyin. İstikrardan geçtim, iyi oynadı mı?