Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Real Betis ile oynayacakları lig maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı düşünerek Real Betis maçına rotasyonlu bir kadro ile çıkacağı konuşulan Zidane, ''Galatasaray önemli bir takım, kritik bir maç oynayacağız. Ancak benim A, B veya C kadrom yok. 3 günde bir maç oynuyoruz ve elimdeki en iyileri kullanıyorum. Kadromdaki herkese şans veriyorum. Bunun adı rotasyon değil.'' dedi.

Real Madrid ile Galatasaray, 6 Kasım tarihinde TSİ 23:00'te karşı karşıya gelecek.