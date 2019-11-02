Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a dönebileceği haberlerinin çıkmasının ardından takımda çarpıcı bir değişiklik oldu.

Guangzhou Evergrande yönetimi, şampiyonluk yarışı veren takımın teknik direktörü Fabio Cannavaro'nun sözleşmesini dondurdu.

Çin basını ise Talisca'nın Cannavaro ile sorunlar yaşadığını, İtalyan teknik adamın ayrılığının ardından ise Brezilyalı yıldızın takımda kalacağını belirtti.

CANNAVARO İLE SORUNLARI VARDI

Cannavaro, son oynanan maçta Talisca'yı henüz ilk yarı bitmeden oyundan çıkartmıştı. Takıma yeni gelecek teknik direktörün de sezon sonuna kadar yola Talisca ile devam etmek isteyeceği kaydedildi.