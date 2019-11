Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un, “2-3 takviye yapacağız” sözleri taraftarı çok heyecanlandırdı. Koç'un açıklamalarının ardından gözler sarı lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği isimlere çevrildi.

Gündemdeki isimlerin başında yine Kolarov, Visca ve İrfan Can geliyor. Bir de sürpriz sol bek adayı var... Roma, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp yıldıza teklif sunsa da ikna edemedi. Fenerbahçe, sabırsızlıkla ocak ayını bekliyor.

Kolarov, yeni yıla kadar imza atmazsa, FIFA kuralları gereği Sarı- Lacivertliler kendisine teklif sunabilecek.

Yönetim, tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağladıktan sonra ocakta kadroya katmak için Roma’yı da ikna edebileceğine inanıyor.

Eğer bu transfer gerçekleşmezse, Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım’ın yerine değil onun alternatifi olacak bir isme yönelecek. Haziranda boşa çıkacak olan Rizesporlu Melnjak için girişimler başlayacak.

Fenerbahçe’nin en fazla oyuncuya sahip olduğu bölge orta saha. Ancak Ersun Yanal’ın oyun sistemine uyan isim sayısı fazla değil. Gustavo, Emre, Ozan ve Tolga dışında bu bölgede şans bulan olmadı.

Orta sahada öncelik ise futbolu bırakmayı planlayan Emre Belözoğlu’nun yerini uzun vadeli bir şekilde doldurmak.

Bu konudaki tek aday da İrfan Can Kahveci. Başakşehir’in milli yıldızını ara transfer döneminde kadroya katmak kolay değil. Yönetim, her şeye rağmen tüm imkanlarını seferber edecek. Ocak ayında olmasa bile yeni sezon için söz kesmek adına Başakşehir’e teklif sunulacak. Sarı-Lacivertliler’in Başakşehir’den istediği tek isim İrfan Can değil.

Hemen her sezon gündeme gelen Edin Visca, yine listede. Boşnak futbolcu, sözleşmesinde son senesine girecek ve yeni kontrat imzalamaya sıcak bakmıyor.

Ersun Yanal’ın çok istediği Visca için de yönetimi zorlu bir pazarlık süreci bekliyor. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir’e paranın yanı sıra takas teklif etmeyi planlıyor. Visca’nın alternatifi olarak ise menacerlerin önerdiği isimler var.

Inter’de forma şansı bulamayan Avusturyalı yıldız Lazaro ile Zenit’le sözleşmesi bitecek Robert Mak bunlar arasında.