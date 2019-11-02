Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Everton'da bu sezon fazla forma şansı bulamazken teknik direktörü Marco Silva'dan şaşırtan bir açıklama geldi.

Portekizli teknik adam, kendisine yöneltilen Moise Kean hakkında konuşurken ''Kean çok genç bir oyuncu, Premier Lig'e adapte olması zaman alacaktır. Burada oynamak çok zordur, zamanla daha iyi olur. Verilen parayı unutun, nereden geldiğini unutun, daha 19 yaşında ve birlikte çok sıkı çalışıyoruz. Ayrıca Kean'e odaklanılmasını da istemiyorum. Çünkü elimizde onun dışında Cenk Tosun ve Dominic bulunuyor. Sadece Kean değil.'' sözlerini kullandı.

Cenk'i devre arasında gözünden çıkartan Everton'da Silva'nın bu açıklamaları 'Bir şans daha mı?' sorusunu akıllara getirdi. (Hürriyet)