Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Suat Arıcan, "Karşılaşma öncesi maçın çok zor olacağını biliyorduk. Çünkü Trabzonspor kendi sahasında çok coşkulu oynayan ve maçın ilk yarım saatlerinde gol atma yüzdesi en yüksek olan bir takımdı. Onun bilincindeydik. Bu hafta farklı bir sistemle çalıştık. Çok fazla çalışamadık ama futbolcularımızın özverili davranışıyla bu açıkları kapattık. Bu hafta hiç oynamayan Borges'i oyuna dahil ettik, bize çok fayda sağladı. Beto bugün inanılmaz bir oyun sergiledi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe taraftarına da sesleniyorum; şartlar ne olursa olsun bu oyunculara sahip çıkmamız lazım. Çünkü onlar her şeyi başarabilirler. Ama bugün, ama yarın. Onlarla gurur duyuyorum. Gerçekçi konuşmak gerekirse hedefimiz puan ve puanlar almaktı ama çok zor deplasman olduğunu, çok iyi mücadele etmek gerektiğini biliyorduk. Çok iyi de mücadele ettik. Golü bulduktan sonra öz güvenle mücadele gücümüz arttı. Bu güvenle maçı sonuna kadar götürdük. Hiç hata yapmadan maçı kazandık" ifadelerini kullandı.
Suat Arıcan: "Bu hafta farklı bir sistemle çalıştık"
02.11.2019 - 20:52 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göztepe Teknik Sorumlusu Suat Arıcan, bu hafta farklı bir sistemle çalıştıklarını belirterek, "Çok fazla çalışamadık ama futbolcularımızın özverili davranışıyla bu açıkları kapattık" dedi.
Etiketler : Suat Arıcan,
660193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660193.aspx
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Malatyaspor
9
5
1
3
12
16
4
Trabzonspor
9
4
4
1
7
16
5
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
6
Başakşehir
9
4
3
2
4
15
7
Galatasaray
9
3
4
2
0
13
8
Beşiktaş
9
3
3
3
-1
12
9
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
10
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
11
Kasımpaşa
9
3
2
4
-1
11
12
Denizlispor
9
3
2
4
-1
11
13
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
14
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
15
Göztepe
9
2
3
4
-3
9
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
Galatasaray 2 - 0 Rizespor
02.11.2019 15:00
Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
02.11.2019 17:30
Alanyaspor - Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor - Göztepe
02.11.2019 20:00
Antalyaspor - Beşiktaş
03.11.2019 14:00
Denizlispor - Sivasspor
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Kasimpaşa - Yeni Malatyaspor
03.11.2019 19:00
Kayserispor - Fenerbahçe
04.11.2019 20:00
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
9
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
10
Adana Demirspor
9
2
5
2
3
11
11
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
12
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
13
Osmanlıspor
9
4
1
4
-2
10
14
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
15
Giresunspor
9
2
2
5
-7
8
16
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
17
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
18
Eskişehirspor
9
1
1
7
-9
-5
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10.Hafta Maçları
02.11.2019 14:00
Hatayspor - Altay
02.11.2019 16:30
Menemenspor - ümraniyespor
02.11.2019 16:30
Adanaspor - Boluspor
02.11.2019 19:00
Akhisarspor - Adana Demirspor
03.11.2019 14:00
Keçiörengücü - Giresunspor
03.11.2019 16:30
Karagümrük - Erzurumspor
03.11.2019 16:30
Eskişehirspor - Osmanlispor
03.11.2019 19:00
Altinordu - Istanbulspor
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