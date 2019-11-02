Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’da mücadele eden Zonguldak Kömürspor, pazar günü sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Maç için Zonguldak gelen Samsunspor kafilesi ilk olarak otele yerleşmeden ilk önce 1989 yılında Malatyaspor deplasmanında oynanacak maç öncesinde trafik kazası geçiren Samsunspor kafilesinde yer alan ve bu kazada vefat eden Zonguldaklı efsanevi futbolcu Muzaffer Badalıoğlu’nun mezarını ziyaret etti. Samsunspor kafilesinin bu anlamlı davranışı Kırmızı Lacivertli taraftarlardan takdir topladı.Ziyarette Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar, teknik heyet ve futbolcular yer aldı. Samsunspor kafilesi Zonguldak Belediyesi Asri Mezarlığı’nda Muzaffer Badalıoğlu için dua etti.