TFF 2. Lig Beyaz Grup’da mücadele eden Zonguldak Kömürspor, pazar günü sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Maç için Zonguldak gelen Samsunspor kafilesi ilk olarak otele yerleşmeden ilk önce 1989 yılında Malatyaspor deplasmanında oynanacak maç öncesinde trafik kazası geçiren Samsunspor kafilesinde yer alan ve bu kazada vefat eden Zonguldaklı efsanevi futbolcu Muzaffer Badalıoğlu’nun mezarını ziyaret etti. Samsunspor kafilesinin bu anlamlı davranışı Kırmızı Lacivertli taraftarlardan takdir topladı.Ziyarette Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar, teknik heyet ve futbolcular yer aldı. Samsunspor kafilesi Zonguldak Belediyesi Asri Mezarlığı’nda Muzaffer Badalıoğlu için dua etti.
Samsunspor Zonguldak'ta efsanevi futbolcuyu unutmadı
02.11.2019 - 22:31 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Kömürspor maçı için Zonguldak'a gelen Samsunspor kafilesi otele yerleşmeden ilk olarak trafik kazasında kaybettikleri Samsunsporlu Zonguldaklı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun mezarını ziyaret etti.
Etiketler : Samsunspor,
660206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660206.aspx
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A.
P.
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Alanyaspor
9
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3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Malatyaspor
9
5
1
3
12
16
4
Trabzonspor
9
4
4
1
7
16
5
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
6
Başakşehir
9
4
3
2
4
15
7
Galatasaray
9
3
4
2
0
13
8
Beşiktaş
9
3
3
3
-1
12
9
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
10
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
11
Kasımpaşa
9
3
2
4
-1
11
12
Denizlispor
9
3
2
4
-1
11
13
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
14
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
15
Göztepe
9
2
3
4
-3
9
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
Galatasaray 2 - 0 Rizespor
02.11.2019 15:00
Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
02.11.2019 17:30
Alanyaspor - Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor - Göztepe
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03.11.2019 14:00
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Kasimpaşa - Yeni Malatyaspor
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Kayserispor - Fenerbahçe
04.11.2019 20:00
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
9
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
10
Adana Demirspor
9
2
5
2
3
11
11
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
12
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
13
Osmanlıspor
9
4
1
4
-2
10
14
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
15
Giresunspor
9
2
2
5
-7
8
16
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
17
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
18
Eskişehirspor
9
1
1
7
-9
-5
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10.Hafta Maçları
02.11.2019 14:00
Hatayspor - Altay
02.11.2019 16:30
Menemenspor - ümraniyespor
02.11.2019 16:30
Adanaspor - Boluspor
02.11.2019 19:00
Akhisarspor - Adana Demirspor
03.11.2019 14:00
Keçiörengücü - Giresunspor
03.11.2019 16:30
Karagümrük - Erzurumspor
03.11.2019 16:30
Eskişehirspor - Osmanlispor
03.11.2019 19:00
Altinordu - Istanbulspor
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Bursaspor - Balikesirspor