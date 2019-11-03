TBari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı. Rakibini 22-9 gibi ezici bir skorla mağlup eden millî sporcumuz, altın madalya kazandı. Galibiyet sonrası bayrağımızla zafer turu atan İrem büyük bir mutluluk yaşadı. Yaman bilindiği gibi şampiyonaya seçme müsabakasıyla katılmış ve bu duruma tepki göstermişti.
Altın kız İrem
03.11.2019 - 07:34 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekvandoda İtalya’da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda millî sporcu İrem Yaman büyük bir başarı göstererek altın madalyanın sahibi oldu.
Etiketler : irem yaman,irem yaman madalya,
660246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660246.aspx
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Alanyaspor
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18
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5
2
2
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1
3
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16
4
Trabzonspor
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4
4
1
7
16
5
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
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Başakşehir
9
4
3
2
4
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7
Galatasaray
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3
4
2
0
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3
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3
3
3
-2
12
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Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
11
Kasımpaşa
9
3
2
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Denizlispor
9
3
2
4
-1
11
13
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
14
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
15
Göztepe
9
2
3
4
-3
9
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
Galatasaray 2 - 0 Rizespor
02.11.2019 15:00
Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
02.11.2019 17:30
Alanyaspor 0 - 0 Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor 0 - 1 Göztepe
02.11.2019 20:00
Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
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Kasimpaşa - Yeni Malatyaspor
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
9
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
10
Adana Demirspor
9
2
5
2
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İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
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Menemen Belediyespor
9
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2
4
-4
11
13
Osmanlıspor
9
4
1
4
-2
10
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Boluspor
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2
2
5
-2
8
15
Giresunspor
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2
2
5
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8
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Adanaspor
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1
4
4
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7
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Altınordu
9
1
2
6
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5
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Eskişehirspor
9
1
1
7
-9
-5
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02.11.2019 14:00
Hatayspor 3 - 2 Altay
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Adanaspor 0 - 0 Boluspor
02.11.2019 19:00
Akhisarspor 1 - 1 Adana Demirspor
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