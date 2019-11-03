Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı. Rakibini 22-9 gibi ezici bir skorla mağlup eden millî sporcumuz, altın madalya kazandı. Galibiyet sonrası bayrağımızla zafer turu atan İrem büyük bir mutluluk yaşadı. Yaman bilindiği gibi şampiyonaya seçme müsabakasıyla katılmış ve bu duruma tepki göstermişti.