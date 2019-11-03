Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçen hafta derbide G.Saray’ı yenerek üzerindeki karabulutları dağıtan Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor’u da yenerek bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazandı. Siyah-beyazlılar maça fırtına gibi başladı ve ilk 11 dakikada iki farklı öne geçti. Perdeyi açan isim Vida olurken, ardından Diaby skoru 2-0’a getirdi. Atiba ve Elneny’den oluşan çift ön liberolu sisteme alıştığı görülen Beşiktaş 2-0’dan sonra da tehlikeli ataklar geliştirdi. Gökhan’ın 21’de uzaklardan gönderdiği füzeyi kaleci Ferhat ‘90’ diye tabir edilen köşeden çıkardı. Ev sahibi ekip ilk yarının son 20 dakikasında topu Beşiktaş’ın yarı sahasında oynamaya başladı. Topu genel olarak rakibe bırakmasına rağmen kontrataklarla çok tehlikeli olan Beşiktaş, Elneny, Lens ve Umut’la mutlak gol pozisyonlarını değerlendiremese de soyunma odasına 2-0 önde girdi.

ANTALYA BUNALTTI

Antalyaspor ikinci yarıya golle başladı. Blanco’nun savunmanın arkasına attığı topa hızla hareketlenen Mukairu karşı karşıya pozisyonda affetmedi: 1-2. Ev sahibi ekip golden sonra bunaltıcı bir baskıya başladı. Abdullah Avcı ilk hamlesini yaparak Lens’in yerine Burak’ı oyuna aldı. Bu değişiklikle Umut sol, Diaby sağ kanada, Ljajic ise göbeğe geçti. Kaleci Ferhat’ın 70’te uzaklaştırmaya çalıştığı top Ljajic’in önünde kaldı ama Boşnak asıllı oyuncunun vuruşu çok farkla üstten auta gitti. Avcı son 75’te savunma gücünü artırmak amacıyla Ljajic’yin yerine Oğuzhan’ı sahaya sürdü. Karius 86’da üç puanı getiren kurtarışı yaptı. Serdar’ın kale ağzından yaptığı vuruşu Alman kaleci ayaklarıyla kurtardı. Kalan sürede skor değişmedi ve Beşiktaş deplasmanda Antalya’dan çok kritik üç puanla döndü.