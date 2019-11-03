Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor, deplasmanda Denizlispor’u ilk ve ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen ve maçı değerlendiren Rıza Çalımbay, kendileri için önemli bir maç olduğunu kaydederek, “Bizim için tabii ki çok önemli bir maçtı, çünkü ligde kendi sahamızda galibiyetlerimiz vardı ama deplasmanda 3 puanımız yoktu. Bugün gerçekten maçın başından sonuna kadar iyi oynadık, iyi mücadele ettik, çok iyi pozisyonlar yakaladık. Rakibimize de gol fırsatı da fazla vermedik. Bana göre iyi bir takım ama şimdi Mehmet Hoca’nın daha yeni gelmesi de dezavantaj takım için. İleride çok iyi olacaklarına inanıyorum ben. Bugün kazanmamızda ki en büyük neden oyun disiplinimizi hiçbir zaman bozmadık, giren arkadaşlarımız da dahil çünkü biz hafta içi de bir maç oynadık, yorgunluktan dolayı sakatlıklar, kramplar girmeye başladı arkadaşlara ama bütün zorluğa rağmen iyi oynayarak, iyi mücadele ederek iyi bir galibiyet aldık. Belki bunlar çok güzel şeyler ama önemli olan ligde tabi ki iyi bir istikrar yakalayıp sonuna kadar devam ettirmek. Bütün düşüncemiz her şeyden önce ilk yarıya kadar kalan maçlarımızı çok iyi bir şekilde bitirmek. Haftaya da Konya maçımız var, aynı şekilde, aynı disiplini bozmadan hatta bunun da daha üstüne çıkarak oynamamız gerekiyor ki iyi yerlere gidelim” diye konuştu.
Rıza Çalımbay: İyi mücadele ederek iyi bir galibiyet aldık
03.11.2019 - 17:49 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Denizlispor deplasmanında 2 golle alınan galibiyetle ilgili olarak, “Kendi sahamızda galibiyetlerimiz vardı ama deplasmanda 3 puanımız yoktu. Bugün gerçekten maçın başından sonuna kadar iyi oynayarak, iyi mücadele ederek iyi bir galibiyet aldık” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : rıza çalımbay,sivasspor,denizlispor,
660317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660317.aspx
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9
5
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2
8
17
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